Лукашенко правоохранителям: необходимо видеть реальные проблемы, а не манипулировать цифрами

27 февраля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Президент Беларуси потребовал от правоохранительных органов не увлекаться ведомственной статистикой. На этом Александр Лукашенко акцентировал внимание сегодня на заседании Совета безопасности Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства убежден, что использовать ведомственную статистику надо для анализа, но не для самоуспокоения. "Необходимо видеть реальные проблемы, а не манипулировать цифрами", - заявил Президент.

Иван Носкевич, Игорь Шуневич и Валерий Вакульчик

По мнению главы государства, декларируемое снижение криминальных проявлений на 7% в год также настораживает: "Может быть, у нас скоро вообще преступности не будет? Возникают сомнения в объективности этой радужной картины, хотя министр (Прим. БЕЛТА. - МВД) мне постоянно говорит, что его цель - исключить эту "палочную" статистику. Так должно и быть. Нужен результат".

Александр Лукашенко вновь отметил упущения в борьбе с коррупцией. "К сожалению, не все правоохранительные органы работают эффективно. Поборы, откаты, подношения, махинации с бюджетными средствами до сих пор не изжиты в Беларуси", - выразил недовольство глава государства. Он поручил министру внутренних дел и генеральному прокурору обстоятельно доложить по данным вопросам.

Президент также обратил внимание, что важную задачу по защите граждан решают органы и подразделения по чрезвычайным ситуациям. Их деятельность должна и дальше развиваться и совершенствоваться, убежден он.

"Государство направляет значительные средства на подготовку профессиональных кадров и материальное обеспечение ведомства, - продолжил Александр Лукашенко. - Необходима соответствующая отдача, рациональное и целенаправленное использование финансовых средств. Вы каждый день находитесь на переднем крае борьбы за безопасность людей. Министра Владимира Ващенко прошу объективно доложить, какие меры предпринимаются для улучшения качества работы органов по чрезвычайным ситуациям".

Президент потребовал конкретных предложений от членов Совета безопасности по всем данным вопросам. "Никаких самоотчетов. В общих чертах - что сделано. А главное - что не удалось сделать и что будем делать, какие меры надо впредь предпринять. Нам надо здесь, на заседании Совбеза, вскрыть самые опасные тенденции внутренней безопасности нашей страны и договориться о мерах, которые мы должны предпринять, - заявил глава государства. - Поэтому никакой самоотчетности и самолюбования, что вы чего-то тут достигли. Достигли - хорошо. Теперь давайте думать, как дальше будем двигаться".-0-

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