Лукашенко: Праздник труда подчеркивает необходимость и важность любой профессии

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко адресовал соотечественникам поздравление с Праздником труда, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

"Этот день отмечен особым чувством благодарности ко всем, чей труд является основой жизни и процветания родного края, кто предан своему делу и гордится им. Подчеркивает необходимость и важность любой профессии", - говорится в поздравлении.

Президент подчеркнул, что белорусский народ всегда стремился к созиданию. Преодолевая испытания в разные исторические периоды, страна становилась сильнее и краше. "В этом заслуга белорусов, главными чертами национального характера которых являются добросовестное отношение к работе, честность, справедливость и преданность своей земле. Сегодня мы продолжаем славные традиции и передаем их детям, развиваемся и движемся вперед", - отметил белорусский лидер.

Он пожелал, чтобы этот праздник подарил всем хорошее настроение и весенний расцвет творческих сил, а в семьях сохранялись мир, любовь и взаимопонимание.

Поздравление Президента Беларуси с Праздником труда

Уважаемые соотечественники!

Сердечно поздравляю вас с Праздником труда.

Этот день отмечен особым чувством благодарности ко всем, чей труд является основой жизни и процветания родного края, кто предан своему делу и гордится им. Подчеркивает необходимость и важность любой профессии.

Белорусский народ всегда стремился к созиданию. Преодолевая испытания в разные исторические периоды, наша страна становилась сильнее и краше. В этом заслуга белорусов, главными чертами национального характера которых являются добросовестное отношение к работе, честность, справедливость и преданность своей земле. Сегодня мы продолжаем славные традиции и передаем их детям, развиваемся и движемся вперед.

Пусть этот праздник подарит всем нам хорошее настроение и весенний расцвет творческих сил. Пусть в семьях сохраняются мир, любовь и взаимопонимание.

Крепкого здоровья, счастья и новых свершений!

Александр Лукашенко.-0-