Лукашенко: Праздник труда подчеркивает необходимость и важность любой профессии

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко адресовал соотечественникам поздравление с Праздником труда, сообщили БЕЛТА в
"Этот день отмечен особым чувством благодарности ко всем, чей труд является основой жизни и процветания родного края, кто предан своему делу и гордится им. Подчеркивает необходимость и важность любой профессии", - говорится в поздравлении.
Президент подчеркнул, что белорусский народ всегда стремился к созиданию. Преодолевая испытания в разные исторические периоды, страна становилась сильнее и краше. "В этом заслуга белорусов, главными чертами национального характера которых являются добросовестное отношение к работе, честность, справедливость и преданность своей земле. Сегодня мы продолжаем славные традиции и передаем их детям, развиваемся и движемся вперед", - отметил белорусский лидер.
Он пожелал, чтобы этот праздник подарил всем хорошее настроение и весенний расцвет творческих сил, а в семьях сохранялись мир, любовь и взаимопонимание.
Уважаемые соотечественники!
Сердечно поздравляю вас с Праздником труда.
Этот день отмечен особым чувством благодарности ко всем, чей труд является основой жизни и процветания родного края, кто предан своему делу и гордится им. Подчеркивает необходимость и важность любой профессии.
Белорусский народ всегда стремился к созиданию. Преодолевая испытания в разные исторические периоды, наша страна становилась сильнее и краше. В этом заслуга белорусов, главными чертами национального характера которых являются добросовестное отношение к работе, честность, справедливость и преданность своей земле. Сегодня мы продолжаем славные традиции и передаем их детям, развиваемся и движемся вперед.
Пусть этот праздник подарит всем нам хорошее настроение и весенний расцвет творческих сил. Пусть в семьях сохраняются мир, любовь и взаимопонимание.
Крепкого здоровья, счастья и новых свершений!
Александр Лукашенко.-0-
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