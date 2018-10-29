Лукашенко предлагает на законодательном уровне наделить БРСМ властными полномочиями

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский республиканский союз молодежи необходимо на законодательном уровне наделить властными полномочиями. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с активом БРСМ, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы в какой-то степени недостаточно внимания уделяем нашему молодежному движению. И нам надо заняться этим вопросом немедленно, - сказал Александр Лукашенко. - Они (актив БРСМ. - Прим. БЕЛТА) должны внести предложения, исходя уже из своего, пусть небольшого, опыта, что мы можем сделать и чего они хотят. А мы, власть, должны ответить на этот вопрос законами, указами, распоряжениями, чтобы наделить какими-то властными полномочиями, мягче скажем, правами эту молодежную организацию".

Президент подчеркнул, что инициатива должна исходить именно от молодых людей. Он провел аналогию с развитием в стране сферы высоких технологий: власть не указывала IT-компаниям, как они должны развиваться, а выслушала их предложения и реализовала лучшие из них.

"Вы сделали правильный выбор, пополнив ряды нашей молодежной организации. Теперь вы должны сделать так, чтобы организация стала в хорошем смысле слова по-настоящему боеспособной, - обратился глава государства к участникам встречи. - Вас много, но вы не вся наша молодежь. И вы должны стать центром притяжения для остальных сверстников и всех детей Беларуси, примером активного, серьезного участия в жизни страны, чтобы за вами пошли остальные".

При этом Александр Лукашенко обратил внимание, что самое главное на этом пути - отсутствие всякого формализма. "Не надо никого силой тащить в организацию. Это будет даже не столь важно: в организации наша молодежь или нет. Главное, чтобы вы могли влиять на ту молодежь, которая осталась вне. А для того, чтобы за вами пошли, надо жить той жизнью, которой живет сегодня молодежь. Если вы отгородились от молодежи какой-то непроходимой стеной, грош вам цена, вы просто угробите будущее молодежной организации. Вы должны делать то, чем живет молодежь, и быть на полшага, на шаг впереди, чтобы быть ориентиром для нее", - отметил Президент.

"Нужно меньше громких слов и больше конкретных дел. Не распыляйтесь, не пытайтесь охватить все и быть везде - вы не успеете. Определитесь в главном, по мере движения вы будете добавлять те или иные направления, которые сможете потянуть, - сказал глава государства. - Не бросайтесь на то, чего вы не можете потянуть… Сегодня идет борьба, страшное противоборство, ошибок допускать нельзя, ибо противники будут жестоко это использовать. Они будут делать все для того, чтобы вы споткнулись и упали. Поэтому будьте аккуратны и осторожны, давайте будем вместе советоваться".

В качестве новых направлений деятельности Александр Лукашенко предложил создавать молодежи рабочие бригады, ведь в стране сегодня не хватает рабочих рук, есть где применить свои силы в промышленности, сельском хозяйстве. "Вам будут рады на нашем новом заводе "БЕЛДЖИ", на БелАЗе, на швейных и других предприятиях. Это будет ваш вклад в укрепление экономики страны. Возьмите шефство над строительством большого объекта. Назовите его "молодежным", чтобы тоже оставить свой БАМ в истории уже современной Беларуси", - добавил Президент.

"Каждый из вас должен понять: ничего в мире не дается без тяжелейшего изнурительного труда и испытаний, легкого хлеба не бывает, - констатировал глава государства. - Надо активней подключаться к вопросам государственного управления. Если у вас есть серьезные предложения, мы можем обсудить их сегодня. Дельные, разумные идеи будут услышаны и учтены".

Александр Лукашенко пожелал молодым людям быть стойкими, непреклонными и жесткими, защищая все родное: землю и людей, историю страны и память, культуру и ценности. "При этом оставайтесь честными и порядочными. Просто будьте хорошими людьми. Только так мы сохраним нашу Беларусь", - резюмировал он.-0-