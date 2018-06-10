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Лукашенко предлагает ШОС задействовать возможности Беларуси для укрепления продбезопасности

Президент 10.06.2018 | 07:57
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10 июня, Циндао /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества в Циндао предложил задействовать возможности Беларуси для укрепления продовольственной безопасности ШОС, передает корреспондент БЕЛТА.

"Беларусь - страна с традиционно сильным и эффективным аграрным сектором, высокотехнологичными производством и сельскохозяйственным машиностроением. Предлагаем задействовать возможности нашего государства по поставкам продукции всех этих отраслей для укрепления продовольственной безопасности ШОС", - сказал Александр Лукашенко.

Он обратил внимание, что после вступления в 2017 году Индии и Пакистана в Шанхайскую организацию сотрудничества ее пространство расширилось практически до четверти территории земной суши, на которой проживает почти половина населения мира. В этих условиях полноценная обеспеченность продовольствием является важнейшим фактором дальнейшего процветания ШОС и укрепления безопасности в этом обширном регионе, подчеркнул Президент.

"Председатель КНР, Президент Путин, все главы государств здесь очень правильно говорили о безопасности, о стабильности нашей организации. Но ее никогда не будет, если люди элементарно не будут накормлены и одеты", - заметил белорусский лидер.

Александр Лукашенко также предложил создать специализированную экспозицию "АгрoШОС" на международном форуме аграриев "Белагро", который ежегодно проходит в Минске. Он пригласил поучаствовать в ней в 2019 году всех друзей и партнеров по организации.-0-

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Теги
безопасность, Беларусь, выступления, Китай, Лукашенко, продовольствие
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