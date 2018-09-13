Лукашенко предлагает Узбекистану вместе выходить на рынок Афганистана

13 сентября, Ташкент /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Беларусь и Узбекистан могут вместе выходить на рынок Афганистана. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на переговорах с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым в расширенном составе, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы очень заинтересованы, чтобы узбекские братья помогли нам сотрудничать с Афганистаном. Но мы не хотим идти туда одни, хотим с вами туда прийти с нашей продукцией. Поэтому, создавая в Узбекистане продукцию, в том числе сложную, машиностроительную, давайте вместе пойдем и поможем афганцам. Они это оценят, им все нужно", - сказал Александр Лукашенко.

Глава государства заметил, что афганский рынок не нуждается в суперкомбайнах или навороченных тракторах, им нужна простая техника. "Мы готовы сегодня в Узбекистане собрать такую технику, а завтра потихоньку ее реализовать - не только в Узбекистане, но и в Таджикистане, Афганистане", - добавил он.

При этом, подчеркнул Президент, в создании совместных предприятий и передаче опыта с белорусской стороны нет никакой благотворительности. "Узбекское государство готово за эти технологии платить и поддерживать создание совместных предприятий. Что еще надо? Для нашего растущего производства нужны рынки, и нам предлагают: приходите - 33 млн человек. Это только на территории, а вокруг - колоссальнейший регион", - обратил внимание Александр Лукашенко.-0-