Лукашенко предлагает Вологодской области разработать совместные производства в интересах всей России

5 июня, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Беларусь и Вологодская область могут разработать новые совместные производства в интересах всей России. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с губернатором этого российского региона Олегом Кувшинниковым, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы готовы вместе работать, только так, чтобы и вы были заинтересованы в этом. Думаю, у нас хороший опыт. Мы можем создать не только совместные предприятия, но и с нуля разработать производства, которые нужны будут не только на Вологодчине, но во всей России, в Беларуси. Поэтому очень хорошо, что вы приехали в это время в Беларусь", - сказал Александр Лукашенко.

По словам Президента, Беларусь и Вологодская область могут реализовать успешные проекты как по производству техники, так и в сельском хозяйстве. "Я информирован о заинтересованности Вологодчины сотрудничать с Беларусью. Мне кажется, что мы можем "склеить" что-то хорошее, особенно на базе металлургического завода, где мы уже совместно производим определенную технику. Знаю о ваших проектах, стремлении и желании выйти на более высокие рубежи в обеспечении продуктами питания", - отметил глава государства.

Олег Кувшинников рассказал, что его регион имеет пакет предложений, которые обсуждаются с крупнейшими белорусскими предприятиями. "Идут переговоры. Мы продвинулись очень далеко по созданию проекта "Союзный трактор". На сегодняшний день в Вологодской области выпущено более 6,5 тыс. совместно произведенных тракторов. Сейчас в России каждый третий колесный трактор производится именно в Череповце, это совместное предприятие", - обратил внимание губернатор.

Делегация Вологодской области посещает Беларусь 4-6 июня. Накануне состоялось заседание совместной комиссии по развитию сотрудничества, представители российского региона успели ознакомиться с работой Минского тракторного завода и линейкой выпускаемой техники.

В планах у делегации Вологодской области также переговоры с премьер-министром Беларуси Андреем Кобяковым, посещение других промышленных предприятий, участие в открытии международной специализированной выставки "Белагро-2018" и конференции "Здоровые города", проводимой Министерством здравоохранения Беларуси.

В январе-марте товарооборот Беларуси с Вологодской областью превысил $93 млн и увеличился на 11,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Беларусь поставляет в этот российский регион тракторы и седельные тягачи, молоко и сливки, грузовые автомобили, калийные удобрения, жидкокристаллические устройства, лазеры, части и принадлежности для автомобилей и тракторов. Основу импорта составляют поставки плоского проката, смешанных минеральных удобрений, труб, трубок и профилей сварных или клепаных из черных металлов.

В Вологодской области создано сборочное производство белорусских тракторов на базе Череповецкого литейно-механического завода, есть субъект товаропроводящей сети МТЗ, организована широкая дилерская сеть белорусских машиностроительных предприятий.-0-

Череповец удвоит объемы производства белорусских тракторов и увеличит локализацию производства "Главный наш проект - это создание "союзного" трактора, который собирается на череповецкой промышленной площадке и уже стал очень популярным в Российской Федерации", - рассказал Олег Кувшинников.