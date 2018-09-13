Лукашенко предложил Мирзиееву построить посольство в узбекском стиле около Дворца Независимости

13 сентября, Ташкент /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на переговорах с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым в узком формате предложил ему построить в Минске посольство в узбекском стиле около Дворца Независимости, передает корреспондент БЕЛТА.
"Вы открыли у нас посольство. Это свидетельство того, что вы не считаете нас далекими людьми, живущими за тысячи километров (хоть географически это так). Мы близкие люди. И мы подберем самое хорошее место напротив Дворца Независимости, если вы рискнете в узбекском стиле красивое посольство, как вы строите здесь дворцы", - сказал Александр Лукашенко.
Шавкат Мирзиеев ответил, что это предложение обязательно будет рассмотрено. "Это была моя давнишняя мечта - открыть посольство в Беларуси. Если мы говорим о дружественных отношениях, то мы должны были открыть посольство и работать как положено", - отметил он.
"Я поддержу это с большим удовольствием, - заверил глава белорусского государства. - Если будет нужно, пусть у вас будет в центре Европы свой уголок земли, откуда вы можете работать на весь Европейский регион".-0-
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