26 июня, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил Узбекистану строительство здания посольства в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"С Узбекистаном мы уже многое сделали, - подчеркнул глава государства, общаясь с послом Узбекистана в Беларуси Насирджаном Юсуповым после церемонии вручения верительных грамот. - Если решитесь на строительство здания посольства, мы можем предложить хорошую площадку".

Во время церемонии вручения верительных грамот зарубежными послами, в числе которых был и узбекский дипломат, глава государства отметил, что в нынешнем году исполнилось 25 лет со дня установления дипломатических отношений с Узбекистаном. "Дорожим узами дружбы, связывающими белорусский и узбекский народы. Приветствуем решение нашего многолетнего партнера открыть в Минске полноценное дипломатическое представительство. Это важный и своевременный шаг, демонстрирующий нацеленность на всестороннее углубление диалога", - сказал белорусский лидер.

Насирджан Юсупов, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, подчеркнул, что Президент Беларуси предвосхитил намерение узбекской стороны о строительстве здания посольства в Минске. "Для нас это очень лестное предложение, и в ближайшее время мы намерены приступить к его реализации. Вначале, конечно, предстоит решить некоторые организационно-технические вопросы", - добавил он.

Посол отметил, что белорусско-узбекские отношения развиваются в последнее время достаточно интенсивно, и в этом есть взаимная заинтересованность. В настоящее время обе стороны активно готовятся к предстоящему в этом году визиту Президента Беларуси в Узбекистан.-0-