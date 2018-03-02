Лукашенко: предприятия должны обеспечивать чистую продажу валюты, а не выкачивать ее из страны

2 марта, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Предприятия должны обеспечивать чистую продажу валюты, а не выкачивать ее из страны. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня при отчете правительства, Национального банка, облисполкомов и Минского горисполкома об итогах работы экономики за 2017 год и задачах по обеспечению устойчивого экономического роста, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства коснулся темы инструментов финансовой и денежно-кредитной политики. "Национальный банк - это законодатель работы банковской системы. Более того, при назначении руководителя Нацбанка Павла Каллаура были даны чрезвычайные полномочия. Действуйте. Вы должны создавать такие условия, которые сначала решали бы проблемы экономического роста и только потом делали банковский бизнес привлекательным. А пока у нас выгоднее торговать деньгами, чем производить продукцию. Это неправильно", - подчеркнул глава государства.

"Вы видите, что не давлю на вас по ставкам. Как только почувствуете, что можно опуститься ниже, действуйте. Но главное - перед этим вы должны убедить всех в том, что поддержание низкой инфляции является приоритетом экономической политики в текущем периоде и таковым останется и в будущем", - продолжил Президент.

При этом, как считает Александр Лукашенко, важно добиться этого не только на бумаге, но и в жизни: "Ваша задача - чтобы рост цен для населения перестал быть проблемой номер один. Пока инфляционные ожидания населения высоки. Почти 90% уверены, что товары и услуги будут расти. Это ненормально".

"Мне крайне не нравится, что вы по-своему интерпретировали задачу по золотовалютным резервам, ограничившись шестью миллиардами долларов к концу 2018 года. Это не так. Может, нужно и больше", - отметил глава государства. Он подчеркнул, что рост золотовалютных резервов - важная задача, обеспечить решение которой надо, но только не за счет долговых денег.-0-