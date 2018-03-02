2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко предупредил правительство о недопустимости перекладывания на бюджет кредитов реального сектора экономики. Об этом главой государства было заявлено при отчете правительства, Национального банка, облисполкомов и Минского горисполкома об итогах работы экономики за 2017 год и задачах по обеспечению устойчивого экономического роста, передает корреспондент БЕЛТА.

"На определенные положительные результаты, которые достигнуты в 2017 году, я смотрю, мягко говоря, сдержанно, потому что вижу их реальную цену, - сказал Александр Лукашенко. - ВВП вырос, но не компенсировано падение даже одного 2016 года. Еще нужно карабкаться вверх на 4%, чтобы выйти хотя бы на значения 2014 года".

При этом Президент констатировал, что государственный долг растет быстрее, чем экономика. "Погасили $2,3 млрд, а взяли почти $3,5 млрд", - заметил он.

"Закредитованность реального сектора растет. Упаси вас господь даже думать о том, чтобы переложить это на бюджет. А то я часто стал слышать разговоры о "фискальных рисках". Если это вы меня плавно готовите к тому, чтобы за счет врачей и учителей оплатить бесхозяйственность предприятий, то лучше сейчас прямо скажите об этом и идите домой отдыхать. Предприятия сами должны зарабатывать деньги и платить налоги в бюджет", - подчеркнул глава государства.-0-