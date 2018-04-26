Лукашенко предупредил предприятия о серьезной ответственности за сохранность сельхозтехники

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия несут серьезную ответственность за сохранность сельхозтехники. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, заслушивая доклад ответственных лиц по вопросам соблюдения противопожарной дисциплины и обеспечения хранения сельскохозяйственной техники, передает корреспондент БЕЛТА.

Президент отметил, что совещание проводится в плане контроля за выполнением ранее данных им поручений различных органам власти.

"Информация, которая до меня доходит, свидетельствует, что должная работа по обеспечению сохранности и укомплектованности машинно-тракторного парка до сих пор не налажена", - сказал Александр Лукашенко.

Глава государства пояснил, почему уделяет пристальное внимание этим вопросам. "Если бы эту сельхозтехнику - тракторы, автомобильную и прицепную технику - коллективные предприятия и прочие занятые в сельском хозяйстве покупали за свой кровный рубль, пожалуйста - можете меня критиковать, даже говорить о том, что это не мое дело и нечего вмешиваться. Но когда сельскохозяйственные предприятия всех форм собственности идут с протянутой рукой в бюджет и просят субсидии, дотации и кредиты, притом льготные, и за счет этого приобретают технику и проводят прочие мероприятия, тогда будьте добры достать и положить на стол свою активность по сохранности этой техники", - потребовал Президент.

"Еще раз подчеркиваю: будете осуществлять эти мероприятия за свой счет - мы забудем, что вы есть. Но пока вы одной ногой здесь, другой - на земле, на почве, ответственность будет самая серьезная", - предупредил Александр Лукашенко.

Президентом было дано поручение до 15 апреля разобраться с фактами бесхозяйственности самым жестким образом, вплоть до возбуждения уголовных дел. "Как выполнены мои поручения? Я хочу, чтобы не забывали, что порядок на мехдворе - это показатель железной дисциплины, соблюдения технологий, безопасности работников. А в целом это важнейший элемент экономики села, - обратил внимание глава государства. - Если техника гробится в течение двух лет, а должна эксплуатироваться двадцать лет, то можете представить, сколько нужно денег для ее обновления и замены. И это есть себестоимость затрат при производстве сельскохозяйственной продукции".

Отдельно на совещании затронуты вопросы противопожарной безопасности. По словам Александра Лукашенко, в стране ситуация складывается не лучшим образом. Только с начала года произошло более 160 пожаров в организациях республики. "Я уже не говорю про жилой фонд, где количество пожаров приближается к отметке 1,6 тыс. Не дай бог получить что-то близкое к Кемерово. Мое требование вы знаете, повторю еще раз: проверить все объекты и устранить все имеющиеся нарушения, притом жесточайшим образом, - потребовал Президент. - Два министра пускай доложат, как они встряхнули страну, чтобы мы не почивали на лаврах или не самоуспокоились".

Александр Лукашенко поинтересовался, как сегодня обстоят дела с реальной противопожарной обстановкой в стране, в том числе в сельском хозяйстве, с сохранностью и подготовкой сельхозтехники и ответственностью должностных лиц за выявленные факты бесхозяйственности и какие меры принимает правительство по обозначенным направлениям.-0-

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