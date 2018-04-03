3 апреля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко предупреждает руководителей о неизбежной ответственности за коррупцию. Об этом он заявил сегодня на республиканском семинаре-совещании о развитии села и повышении эффективности аграрной отрасли Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.
"Запомните - от председателя райисполкома, заканчивая премьер-министром, - это кадровый реестр Президента. И все, что с ними связано, мне докладывается немедленно по вопросам коррупции, хищений и прочих вопросов. И пощады вы не ждите!" - подчеркнул белорусский лидер.
"Уже люди стонут в некоторых районах. Дела нет, результатов нет, а он при людях, начиная от бани и заканчивая собственным, и для детей, и для себя жильем, указания раздает", - отметил Президент.
"Смотрите, мужики. Лучше нищим, но на свободе. Чем богатым там (в местах лишения свободы. - Прим. БЕЛТА). Все на глазах у людей. Не думайте, что сложно вас вычислить и никто знать не будет", - предупредил Александр Лукашенко.-0-
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