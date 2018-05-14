14 мая, Душанбе /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с официальным визитом в Таджикистан. Самолет главы белорусского государства совершил посадку в аэропорту города Душанбе, передает корреспондент БЕЛТА.

Программой визита, который продлится по 16 мая, запланированы переговоры с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, которые пройдут в формате один на один и в расширенном составе. Главы государств рассмотрят итоги и дальнейшие планы по развитию торгово-экономического сотрудничества, производственной кооперации, реализацию совместных проектов и инвестиционное взаимодействие, а также работу на рынках третьих стран.

По итогам переговоров ожидается подписание двусторонних документов. Как отмечал в интервью БЕЛТА посол Беларуси в Таджикистане Олег Иванов, их будет около пятнадцати. Одним из основных станет дорожная карта двустороннего сотрудничества Беларуси и Таджикистана на 2019-2020 годы.

Президенты примут участие в церемонии открытия масштабной национальной выставки Беларуси в Таджикистане и других мероприятиях. Глав государств также ждут на сборочном производстве белорусской сельскохозяйственной техники в городе Гиссаре.

В Душанбе состоится бизнес-форум "Беларусь - Таджикистан - Афганистан", в котором примут участие и представители других стран региона. По линии деловых кругов прорабатывается возможность подписания различных соглашений и меморандумов.

Исключительно вопросами развития торгово-экономического сотрудничества мероприятия в Таджикистане в дни официального визита главы белорусского государства не ограничатся. В Душанбе и других городах страны проводятся Дни культуры и кино Беларуси в Таджикистане.

По отдельной программе будут работать представители белорусских вузов. В Таджикском техническом университете открываются два центра. Один из них - центр белорусской правовой информации - уже официально заработал 14 мая. Будет также открыт центр белорусского языка, культуры и образования. Предполагается и подписание договоров на обучение.

В ходе двусторонних контактов предполагается достаточно содержательная политическая повестка, в том числе с учетом председательства Таджикистана в СНГ, планируемых мероприятий по линии Шанхайской организации сотрудничества, реализации миротворческих инициатив и противодействия терроризму, взаимодействия на международных площадках.

Товарооборот между Беларусью и Таджикистаном по итогам 2017 года сложился на уровне $42,9 млн, что более чем в два раза превышает результат 2016-го. Рост продолжился и в 2018 году. В январе-марте по сравнению с первым кварталом 2017 года товарооборот увеличился на 147%, а белорусский экспорт в Таджикистан - на 160%. В Таджикистане функционирует товаропроводящая сеть более 15 белорусских предприятий, в том числе ОАО "БелАЗ", ОАО "МАЗ", ОАО "МТЗ", ОАО "Амкодор", ОАО "Гомсельмаш", ОАО "Бобруйскагромаш". В конце 2017 года начало работу сборочное производство тракторов МТЗ.-0-