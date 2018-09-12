12 сентября, Ташкент /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с официальным визитом в Узбекистан. Самолет главы государства приземлился в международном аэропорту имени Ислама Каримова, передает корреспондент БЕЛТА.

У трапа самолета Александра Лукашенко встречали премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, министр иностранных дел Абдулазиз Камилов.

Александр Лукашенко и Абдулла Арипов

В Ташкенте 13 сентября глава государства проведет переговоры с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, которые пройдут в узком формате и расширенном составе с участием членов делегаций. Ожидается, что стороны основное внимание уделят расширению торгово-экономического сотрудничества, развитию производственной кооперации и организации сборочных предприятий по выпуску востребованной в Узбекистане техники.

На переговорах также будет обсуждаться укрепление взаимодействия по целому ряду направлений - от промышленности и сельского хозяйства до гуманитарной сферы и туризма. Речь пойдет о развитии регионального сотрудничества как эффективного инструмента наращивания торгово-экономических связей. Планируется, что президенты обменяются мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня.

По итогам переговоров ожидается подписание пакета двусторонних документов о расширении сотрудничества в различных сферах и отраслях.

Главы государств планируют посетить белорусско-узбекское предприятие "Амкодор-Агротехмаш" и выставку белорусских производителей Made in Belarus.

Международный аэропорт имени Ислама Каримова, расположенный в черте узбекской столицы, является крупнейшим авиационным предприятием в Центральной Азии. Он имеет две взлетно-посадочные полосы, которые позволяют принимать все типы воздушных судов, 110 стоянок для дальних и средних магистральных самолетов.

С 2015 года узбекские авиалинии дважды в неделю выполняют регулярные рейсы Ташкент-Минск-Ташкент.-0-

Лукашенко начал визит в Ташкент с возложения цветов на площади Независимости и к памятнику Каримову Монумент Независимости и гуманизма установлен в Ташкенте в начале 1990-х на постамент памятника Ленину и представляет собой украшенную орнаментом металлическую сферу, на которой изображена карта Узбекистана.

Форум регионов Беларуси и Узбекистана планируют провести в 2019 году "Мы перешли на качественно новый уровень наших отношений - это сотрудничество между регионами и парламентами наших республик", - рассказал Леонид Маринич.