12 сентября, Ташкент /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с официальным визитом в Узбекистан. Самолет главы государства приземлился в международном аэропорту имени Ислама Каримова, передает корреспондент БЕЛТА.
У трапа самолета Александра Лукашенко встречали премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, министр иностранных дел Абдулазиз Камилов.
В Ташкенте 13 сентября глава государства проведет переговоры с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, которые пройдут в узком формате и расширенном составе с участием членов делегаций. Ожидается, что стороны основное внимание уделят расширению торгово-экономического сотрудничества, развитию производственной кооперации и организации сборочных предприятий по выпуску востребованной в Узбекистане техники.
На переговорах также будет обсуждаться укрепление взаимодействия по целому ряду направлений - от промышленности и сельского хозяйства до гуманитарной сферы и туризма. Речь пойдет о развитии регионального сотрудничества как эффективного инструмента наращивания торгово-экономических связей. Планируется, что президенты обменяются мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня.
По итогам переговоров ожидается подписание пакета двусторонних документов о расширении сотрудничества в различных сферах и отраслях.
Главы государств планируют посетить белорусско-узбекское предприятие "Амкодор-Агротехмаш" и выставку белорусских производителей Made in Belarus.
Международный аэропорт имени Ислама Каримова, расположенный в черте узбекской столицы, является крупнейшим авиационным предприятием в Центральной Азии. Он имеет две взлетно-посадочные полосы, которые позволяют принимать все типы воздушных судов, 110 стоянок для дальних и средних магистральных самолетов.
С 2015 года узбекские авиалинии дважды в неделю выполняют регулярные рейсы Ташкент-Минск-Ташкент.-0-
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