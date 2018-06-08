Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Циндао

8 июня, Циндао /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Китай. Самолет главы государства приземлился в международном аэропорту города Циндао Лютин, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства 9-10 июня примет участие в мероприятиях саммита Шанхайской организации сотрудничества. В графике Президента также запланирован ряд встреч с лидерами зарубежных государств.

В июле 2015 года Беларуси был предоставлен статус наблюдателя в ШОС. Александр Лукашенко как глава государства-наблюдателя принял участие в саммитах в 2016 году в Ташкенте и в 2017-м в Астане.

Беларусь участвует в статусе наблюдателя в заседаниях Совета глав правительств, совещаниях министров стран ШОС, отвечающих за внешнеэкономическую и внешнеторговую деятельность, в конференциях по торгово-экономическому сотрудничеству, мероприятиях неправительственных структур организации.

Динамично развивается взаимодействие с ШОС в военной области и по линии Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры ШОС. Беларусь развивает сотрудничество с организацией и в культурно-гуманитарной сфере.-0-