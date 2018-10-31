Лукашенко приглашает европейские элиты и бизнес к более тесному сотрудничеству с Беларусью

31 октября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что европейским элитам и бизнесу следует обратить более пристальное внимание на интенсификацию всех составляющих сотрудничества с Беларусью. Об этом он заявил сегодня на открытии встречи Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы стремимся к тому, чтобы Евросоюз стал одной из опор внешней торговли Беларуси, сопоставимой с Россией и Евразийским экономическим союзом. Интенсивное кредитно-инвестиционное сотрудничество, содействие дальнейшей модернизации нашего промышленного и аграрного комплексов - вот то, что нам нужно для укрепления суверенитета и независимости", - заявил глава государства.

Он отметил, что Беларусь обеспечивает надежный, бесперебойный транзит энергоносителей. Кроме того, через страну ежегодно переваливается более 100 млн т различных грузов. "И мы никогда не создавали проблем для западных партнеров, и не создадим их", - сказал Александр Лукашенко.

При этом он обратил внимание на наличие значительных барьеров в торговле с Евросоюзом. "А это же основа безопасности - именно экономика, социально-экономические вопросы порождают нестабильность", - обратил внимание Президент.

Беларусь многое делает для Евросоюза в сфере безопасности, создан эффективный заслон на пути нелегальной миграции. "Даже мышь не проползет через наши границы к вам. А если бы еще порядочно к нам относились, то и муха бы не пролетела, - образно выразился Александр Лукашенко. - И это мы делаем за свой счет - защищаем вас от потока мигрантов". Президент добавил, что Беларусь также активно противодействует наркотрафику, криминалу, предотвращает перемещение через границу в том числе радиоактивных материалов.

"При этом мы не претендуем на членство в Евросоюзе и идем к европейцам не с протянутой рукой. Нам всегда есть что предложить партнерам", - добавил глава государства.-0-