Лукашенко пригласил Путина посетить осенью Могилев

14 мая, Сочи /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече в Сочи пригласил Президента России Владимира Путина посетить осенью Могилев, где пройдет Форум регионов Беларуси и России, передает корреспондент БЕЛТА.

"У нас запланирован Высший госсовет. Мы с вами еще до выборов (Президента России. - Прим. БЕЛТА) определились, что в Минске его проведем, а затем у нас осенью Форум регионов в Могилеве. Обычно мы проводили этот форум на высшем уровне. Я думаю, найдете время, осенью построите график, чтобы посетить Могилев. Для вас это новый город. Белорусы и россияне достойно готовятся, чтобы провести форум на высоком уровне", - сказал Александр Лукашенко.

Президент Беларуси выразил готовность подробно обсудить накопившиеся вопросы в двусторонних отношениях. Глава государства заметил, что, если сегодня не удастся принять какие-то решения, к ним можно будет вернуться во время предстоящих мероприятий.

В свою очередь Владимир Путин констатировал, что сотрудничество между странами продолжает укрепляться, в том числе в формате Евразийского экономического союза. "Я рад возможности на полях сегодняшнего международного мероприятия обсудить и двусторонние вопросы", - сказал он.

Рабочий визит главы белорусского государства в Сочи насыщен встречами и переговорами. Главное событие визита - заседание Высшего Евразийского экономического совета. На полях саммита Президент Беларуси также встретился с Президентом Молдовы Игорем Додоном, Президентом Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.-0-