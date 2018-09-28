Лукашенко пригласил участников саммита Содружества посетить II Европейские игры в Беларуси

28 сентября, Душанбе /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко во время заседания Совета глав государств СНГ в Душанбе пригласил зарубежных лидеров посетить II Европейские игры, которые пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года, передает корреспондент БЕЛТА.
Глава государства подчеркнул, что проведение такого грандиозного спортивного мероприятия - это большая честь для Беларуси. "Вы знаете, что в нашей стране активно поддерживается и пропагандируется развитие спорта. Мы убеждены, что он является инструментом укрепления доверия и взаимопонимания между народами", - отметил Президент.
Александр Лукашенко пригласил участников саммита принять участие в торжественных церемониях открытия и закрытия игр и выразил надежду, что им удастся посетить и сами состязания.-0-
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