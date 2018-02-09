Лукашенко принимает участие в торжественном чествовании передовиков АПК Беларуси

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня принимает участие в торжественном чествовании передовиков агропромышленного комплекса. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Данное мероприятие станет продолжением традиции на республиканском уровне подводить итоги работы всех сфер АПК, чествовать лучшие регионы, хозяйства, тружеников полей и отмечать праздник урожая, - отметили в пресс-службе. - Выбор именно зимнего периода после наступления нового года связан не только с относительным затишьем в сельском хозяйстве в эту пору, но также возможностью объективно и всесторонне подвести итоги работы в прошлом сезоне".

На торжественную церемонию приглашены более 400 человек, в том числе высшие должностные лица, руководители министерств и ведомств, местных органов власти, лидеры общественных организаций. Однако главными участниками праздника будут именно те, кто непосредственно каждый день занят в АПК - руководители хозяйств, перерабатывающих и обслуживающих агропромышленный комплекс организаций, фермеры, передовики сельхозпроизводства, заслуженные работники данной сферы.

Планируется, что глава государства выступит с речью, вручит государственные награды и подарочные сертификаты лучшим труженикам села.

Участники мероприятия также смогут ознакомиться с выставкой продукции и новейших достижений аграрной отрасли Беларуси. Кроме того, во второй половине дня 9 февраля в Большом театре оперы и балета для них состоится праздничный концерт мастеров искусств и артистов художественной самодеятельности областей.-0-