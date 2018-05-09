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Лукашенко примет участие в торжественных мероприятиях в честь Дня Победы

Президент 09.05.2018 | 10:00
Фото из архива
Фото из архива
День Победы Новости сюжета День Победы
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9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня примет участие в общереспубликанских праздничных мероприятиях в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства возложит венок к монументу Победы. Гостями торжественной церемонии станут ветераны войны, высшие должностные лица, руководители госорганов, представители иностранного дипломатического корпуса, молодежных и детских организаций, общественных объединений.

Торжественным маршем перед собравшимися пройдет сводная рота и оркестр почетного караула Минской военной комендатуры. Затем на площади Победы состоится праздничное театрализованное представление.

Ожидается, что Александр Лукашенко пообщается с ветеранами и представителями дипломатического корпуса.

Прямая трансляция мероприятия начнется в эфире телеканалов "Беларусь 1" и "Беларусь 24" в 12.00.-0-

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Теги
ВОВ, Лукашенко, праздник
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