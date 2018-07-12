Лукашенко примет участие в церемонии открытия "Славянского базара"

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня примет участие в церемонии открытия XXVII Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

На торжественной церемонии Президент по традиции вручит специальную награду "Через искусство - к миру и взаимопониманию". В этот раз ее лауреатом стала советская и казахстанская эстрадная певица, актриса и педагог-профессор, народная артистка Казахстана Роза Рымбаева.

Во время открытия форума Александр Лукашенко также наградит специальным призом "Лира" обладателя Гран-при XVI Международного детского музыкального конкурса "Витебск". Кто победит в нем, станет известно буквально перед открытием фестиваля.

На концерте открытия "Славянского базара" выступят самые любимые артисты, давние друзья форума и новые лица: Николай Басков, Ирина Аллегрова, Зара, Игорь Николаев, Олег Меньшиков и его оркестр, Светлана Безродная и "Вивальди-оркестр", арт-группа "Хор Турецкого", Московский государственный академический театр танца "Гжель", Инна Афанасьева, Ирина Дорофеева, Руслан Алехно, Анатолий Ярмоленко и ансамбль "Сябры", Горан Брегович и "Свадебно-похоронный оркестр", Эмир Кустурица и "Некурящий оркестр", Рафаэль, Наталья Орейро, Таисия Повалий, Роза Рымбаева, Димаш Кудайберген и многие другие.

Старту витебского форума сопутствовал целый церемониал. Днем артисты и музыканты привлекали внимание горожан и гостей к площадке культурно-спортивного комплекса Летнего амфитеатра. В полдень рядом с флагами стран-участниц здесь поднялось еще одно знамя - флаг фестиваля.

XXVII Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" проходит с 12 по 16 июля. Дополнительные мероприятия запланированы на 17-18 июля.-0-