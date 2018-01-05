5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко принял решения по поддержке отдельных предприятий системы Минпрома и "Беллегпрома". Глава государства подписал соответствующие указы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Предприятиям предоставлена отсрочка по возврату заемных средств, а также рассрочка по уплате процентов за предоставленные банковские кредитные ресурсы.

При этом с учетом требований Президента Беларуси предложенные сроки возврата выделенных средств были сокращены, а также ужесточены условия предоставления государством поддержки.

За невыполнение поручений по выходу на эффективную работу ряда предприятий промышленного и строительного комплекса ответственные должностные лица решением Президента Республики Беларусь привлечены к дисциплинарной ответственности (предупреждены о неполном служебном соответствии).-0-