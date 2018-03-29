Лукашенко принял спецпредставителя Президента Сербии

29 марта, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Белорусы питают очень теплое отношение к братьям-сербам. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече со спецпредставителем Президента Сербии, заместителем председателя правительства - министром внутренних дел Сербии Небойшей Стефановичем, передает корреспондент БЕЛТА.

"Нет необходимости для каких-то вводных слов, потому что у нас блестящие отношения с вашей страной, иначе и быть не может. Мы хорошо знаем друг друга - Сербия и Беларусь. Наши народы очень дружны, у нас складывались всегда очень добрые отношения, - сказал Александр Лукашенко. - Я думаю, вы, будучи в Минске, еще раз убедитесь в том, что мы питаем очень теплое отношение к нашим братьям-сербам".

Президент отметил, что в Беларуси знают, с какими проблемами сегодня сталкиваются в Сербии. "Думаю, и вы хорошо знаете вопросы, которые нам приходится решать. Сложно вам, непросто и нам. Но мы жили и будем жить, потому что мы славяне, мы древние народы и умеем преодолевать трудности, если они есть, и преодолевать их вместе", - подчеркнул глава государства.

Александр Лукашенко и Небойша Стефанович подробно рассмотрели актуальные вопросы сотрудничества между странами, пути развития межгосударственных отношений.

Спецпредставитель Президента Сербии рассказал о подробностях встречи с Лукашенко "Я передал личное приглашение Президента Вучича Президенту Лукашенко в течение последующих нескольких месяцев посетить Сербию. Для нас это будет очень важный визит", - сказал Небойша Стефанович.

Как сообщалось, 28 марта состоялся телефонный разговор Президента Беларуси с Президентом Сербии Александром Вучичем. Главы государств обсудили нынешнее состояние и перспективы развития отношений между Беларусью и Сербией, в том числе пути увеличения взаимного товарооборота. При этом стороны отметили совпадение позиций стран в сфере политики, по вопросам региональной и международной повестки дня.

Александр Вучич пригласил Александра Лукашенко совершить официальный визит в Сербию. Президент Беларуси принял это приглашение. Конкретные сроки визита будут согласованы по дипломатическим каналам.-0-