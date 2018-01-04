4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко присудил премии "За духовное возрождение" и специальные премии деятелям культуры и искусства 2017 года. Соответствующие указы глава государства подписал 4 января, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

По итогам 2017 года присуждены пять премий Президента Беларуси "За духовное возрождение".

Ими отмечены трудовые коллективы и представители религиозных объединений за активную деятельность в гуманитарной сфере.

Среди лауреатов этой высокой награды ОО "Белорусский союз женщин" - за плодотворную работу по укреплению института семьи, охране материнства и детства, активную благотворительную деятельность.

Премией отмечен коллектив Национальной библиотеки Беларуси за работу по факсимильному воссозданию и популяризации книжного наследия Франциска Скорины.

Коллектив Республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н.Александрова удостоен премии за значительный вклад в укрепление идей человеколюбия, благотворительности и милосердия.

Среди лауреатов также протоиерей Виктор Перегудов , настоятель прихода храма преподобной Евфросинии Полоцкой в городском поселке Ивенец Воложинского района Минской области, за заслуги по организации социальной помощи детям-инвалидам и другим категориям граждан.

Муфтий Мусульманского религиозного объединения в Республике Беларусь Абу-Бекир Шабанович удостоен премии за значительный личный вклад в сохранение духовных ценностей и традиций мусульман Беларуси.

По итогам 2017 года присуждены 10 специальных премий Президента Беларуси деятелям культуры и искусства.

Ими отмечены деятели информационной сферы, культуры и искусства, авторские коллективы, учреждения культуры за значительные достижения в сфере информации, историко-культурного наследия, области театрального и изобразительного искусства, любительского творчества, музейного дела, воспитания талантливой молодежи.

Премия присуждена авторскому коллективу главной дирекции "Агентство телевизионных новостей" Белтелерадиокомпании в составе Александра Атрашевского, Антонины Станкевич и Руслана Туркова за создание хроникально-документального сериала "Дело жизни".

Награды удостоен авторский коллектив Белорусской государственной академии искусств в составе Полины Амельянович, Константина Костюченко и Глеба Отчика за реализацию проекта комплексного художественного оформления храма в честь святых Космы и Дамиана в агрогородке Вишнево Минской области.

Заместитель директора Национального историко-культурного музея-заповедника "Несвиж" Сергей Егорейченко отмечен премией за значительный вклад в сохранение исторического наследия Республики Беларусь и издание книги-альбома "Несвиж. Дворцово-парковый ансамбль. Собрание оружия и доспехов".

Премии удостоен коллектив издательского центра "Марка" РУП "Белпочта" за значительный вклад в сохранение духовного наследия Республики Беларусь, создание высокохудожественных почтовых марок к 500-летию белорусского книгопечатания, 135-летию со дня рождения Янки Купалы и Якуба Коласа, другим знаменательным событиям в истории и культуре Беларуси.

В числе лауреатов спецпремии - коллектив Октябрьского районного дома ремесел за значительный вклад в сохранение и популяризацию традиционных ткацких ремесел, активную выставочную деятельность.

Заслуженный коллектив Республики Беларусь "Республиканский театр белорусской драматургии" отмечен спецпремией за значительный вклад в развитие театрального искусства, успешное проведение мероприятий, посвященных 500-летию белорусского книгопечатания.

Награды удостоен коллектив Лидского районного центра культуры и народного творчества за реализацию проекта "Ад мінулага да сучаснага", посвященного возрождению уникальных техник многонитевого ткачества Понеманья, и создание коллекций традиционной и современной национальной одежды.

Специальная премия присуждена коллективу "Минскконцерт" за реализацию культурного проекта в рамках проведения летнего музыкально-туристического сезона в Верхнем городе.

Коллектив Белорусской государственной академии музыки отмечен спецпремией за реализацию масштабных творческих проектов "Талент краіны", "Дакрананне", "Пасхальны фестываль", направленных на развитие способностей талантливых детей и молодежи.

Награды также удостоен художник, член ОО "Белорусский союз художников" Валерий Слаук за значительный личный вклад в развитие национальной школы станковой и книжной графики, проведение выставки "Планета Слаук", персональных выставок в Минске и регионах Беларуси.

Принятие указов является ярким свидетельством постоянного внимания государства к вопросам формирования в обществе здоровой духовной атмосферы, развития белорусской культуры и искусства.-0-