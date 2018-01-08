Лукашенко присудил специальную премию "Белорусский спортивный Олимп" 2017 года

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко подписал указ о присуждении специальной премии Президента Республики Беларусь "Белорусский спортивный Олимп" 2017 года. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Премии удостоена главный тренер национальной команды по прыжкам на батуте Ольга Власова за подготовку спортсменов высокого класса, победителей и призеров Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы. Она воспитала плеяду батутистов, среди которых олимпийский чемпион 2016 года Владислав Гончаров, а также победители и призеры чемпионатов мира и Европы.

Лауреатом премии стал специальный корреспондент отдела комментаторов главной дирекции телеканала "Беларусь 5", заслуженный деятель культуры Владимир Новицкий. Он является одним из самых известных спортивных комментаторов и опытных сотрудников Белтелерадиокомпании, членом нескольких спортивных федераций, соавтором и ведущим еженедельного ток-шоу "Большой спорт", специального проекта "Овертайм: КХЛ". Владимир Новицкий представлен к специальной премии за значительный личный вклад в пропаганду здорового образа жизни, популяризацию физической культуры и спорта среди широких слоев населения.

Диплом лауреата премии за успешное выступление на международных соревнованиях, активную гражданскую позицию, уважительное отношение к государственным символам Республики Беларусь получит член национальной команды по легкой атлетике, мастер спорта Виолетта Скворцова. В юниорской возрастной категории спортсменка, выступающая в тройном прыжке, завоевала титулы чемпионки Беларуси 2016 года, чемпионки Европы 2017 года, установила рекорд Беларуси.

На церемонии награждения чемпионата Европы 2017 года Виолетта Скворцова, несмотря на угрозу санкций, покинула пьедестал почета в знак протеста против исполнения гимна другой страны вместо Государственного гимна Республики Беларусь. Видеоролик с поступком спортсменки собрал на канале YouTube 8,3 млн просмотров и 17 тыс. комментариев.-0-