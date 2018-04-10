Лукашенко призвал СМИ не отступать от моральных принципов, действовать искренне и честно

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с руководителями и коллективами крупнейших государственных средств массовой информации призвал СМИ не отступать от моральных принципов, действовать искренне и честно, передает корреспондент БЕЛТА.

Участники встречи затронули тему ответственности СМИ в нынешних непростых условиях, когда фейковые новости способны серьезно повлиять на общественное мнение. Глава государства подчеркнул, что является сторонником искренней и честной политики, и посоветовал медиа действовать таким же образом. "Можно отступить от принципов, но пройдет время, и оно все расставит по местам", - отметил он.

Александр Лукашенко считает, что СМИ, как бы это трудно и сложно ни было, нужно сохранять объективность. Белорусы продолжают строительство своего государства, и на этом пути важно сохранять моральные принципы.-0-