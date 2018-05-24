23 мая, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко призывает хранить мир и приглашает в Минск представителей любых политических взглядов. Об этом он заявил на международной экспертной конференции "Восточная Европа: в поисках безопасности для всех", передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства отметил, что все, о чем говорили на конференции представители разных сторон, является правдой. "Это факт. Никуда не денешься. И если мы будем лоб в лоб настаивать на том, что было сказано, - не найдем решения ни одной проблемы. Трудно отодвинуть, вынести за скобки или подвести черту под тем, что сказано и что было. Но надо. Может быть, вынести многое за скобки и определить те точки, где мы можем найти соприкосновение и получить результат", - сказал он.

"Вот в этом направлении приезжайте в Минск в любое время с любыми политическими убеждениями. Вам казалось, что в Минск нельзя приехать, потому что здесь не терпят альтернативной точки зрения. Вы будете "приятно разочарованы", побывав здесь, особенно те, кто в первый раз. Здесь как раз не проводят совещание, если нет различных и даже альтернативных точек зрения. Приезжайте, обсуждайте. Если с моей стороны что-то нужно будет для этого - скажите. В направлении мира я готов идти", - заявил Президент.

Александр Лукашенко подчеркнул, что главное - сохранить мир. "Мы убеждаем друг друга, как хорош мир, как важно, чтобы этот мир был. Вот вы сейчас выйдете на улицу и посмотрите вокруг: природа, солнце, воздух хороший, люди довольны, что спокойно и мирно. Я говорю не только про Беларусь, а про любую страну. Неужели это хочется кому-то разрушить? Зачем, чтобы снова миллионы людей погибали? Все этим сказано. Давайте сохраним это", - призвал белорусский лидер.

По его словам, многие уже забыли, что такое война, и в мире остается все меньше свидетелей тех событий. "Ну, так давайте будем верить тем, кто еще остался жив и говорит об этой войне, как об ужасе и трагедии. И не допустим ее. Мир настолько хрупкий, что один неверный шаг и полыхнет страшная война. И там уже никто не будет говорить о причинах, кто виноват… Мы будем убивать друг друга. Зачем, ради чего?", - поставил вопрос глава государства.

"Давайте будем жить, растить детей, образование им давать хорошее, будем творить. Вот и все. И в этом направлении надо делать шаги, а не вспоминать, кто что сделал и кто куда двинулся. Давайте уйдем от этого и сделаем конкретные шаги", - добавил Президент.-0-