Лукашенко призывает сохранить правду о войне и не допустить возрождения страшного прошлого

29 июня, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко призывает сохранить правду о прошедшей войне и не допустить возрождения страшного прошлого. Об этом он заявил сегодня на мероприятии, посвященном памяти жертв нацизма на территории бывшего лагеря смерти "Тростенец", передает корреспондент БЕЛТА.

"Имея уникальную возможность знать правду той войны из рассказов очевидцев, главное, что мы должны сделать, - сохранить эту правду, не допустить возрождения страшного прошлого. Ведь история жестоким образом показала, что нельзя игнорировать зло, даже существующее на стадии идеи. Его трансформация в реальную угрозу в таком случае - просто вопрос времени", - подчеркнул глава государства.

"Мы - представители разных народов, вероисповеданий, жители разных государств, политики и общественные деятели - находимся здесь, потому что помним трагические уроки общей истории. Знаем, как обесценила человеческую жизнь идеология нацизма, перевернувшая мир преступлениями, которым нет равных по своей жестокости", - сказал Александр Лукашенко.

По его словам, самым непостижимым явлением Второй мировой войны стали лагеря смерти. На территории одного из них, крупнейшего по числу жертв, построен новый памятный объект в Благовщине. "Дорогой смерти здесь суждено было пройти евреям из Берлина, Бремена, Вены, Дортмунда, Праги и других европейских городов. Здесь же покоится прах и белорусского мирного населения, подпольщиков и советских военнопленных, которые были уничтожены, - отметил Президент. - Палачи, зомбированные и управляемые антигуманной нацистской идеей, уничтожали всех, кто не соответствовал их извращенному представлению о новом порядке и мироустройстве".

Глава государства заметил, что белорусским архитекторам удалось воплотить в мемориале тонкую грань между жизнью и смертью, преступив которую живой человек превращался в пригоршню пепла. Он выразил искренние слова благодарности присутствовавшим на мероприятии президентам, политикам и общественным деятелям, представителям религиозных организаций, руководству и жителям европейских городов, всем неравнодушным людям, общими усилиями которых сохраняется память о жертвах "Тростенца".

Александр Лукашенко призвал всех поддержать инициативу белорусской стороны по созданию электронной Книги памяти жертв "Тростенца".

Глава государства также отметил, что участников мероприятия собрала боль памяти о страшных событиях Второй мировой войны. При этом Александр Лукашенко подчеркнул, что главный символ нынешней встречи - это то, что все ее участники собрались вместе, как одна семья.-0-