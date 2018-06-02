2 июня, Брест /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко проанонсировал новые громкие коррупционные разоблачения. Об этом он заявил сегодня, отвечая на вопросы журналистов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Днями вы услышите еще новые факты. Они уже сидят там - в следственном изоляторе. Просто сейчас материалы готовим для того, чтобы вам (СМИ - Прим БЕЛТА) сообщить, а вы общественность ознакомили с этим", - заявил белорусский лидер.

"Я же предупредил: смотрите, что прощения не будет никому. Особенно тем, кто носит тяжелые погоны. Особенно тот, кто помощник Президента. Те, кто рядом, те ответят больше, чем кто-либо", - подчеркнул глава государства.

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