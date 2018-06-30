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Лукашенко произвел кадровые назначения в руководстве КГБ

Президент 30.06.2018 | 12:59
Кадровые решения Президента Новости темы Кадровые решения Президента
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30 июня, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко произвел кадровые назначения в руководстве КГБ, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства назначил:

 

 Калача
Владимира
- заместителем председателя Комитета государственной безопасности Республики Беларусь;
 Реуцкого
Дмитрия
- начальником УКГБ по г.Минску и Минской области;
 Столярчука
Олега
- начальником УКГБ по Витебской области;
 Терехова
Александра
- начальником УКГБ по Могилевской области;
 Неверовского
Александра
- начальником УКГБ по Гродненской области;
 Гладышева
Сергея
- начальником УКГБ по Брестской области;
  Езерского
Вячеслава
- начальником ГУО "Институт национальной безопасности".

Владимир Калач до настоящего времени возглавлял УКГБ по г.Минску и Минской области, а Дмитрий Реуцкий, который сменил его на этом посту, - одно из главных управлений центрального аппарата КГБ.

Олег Столярчук ранее возглавлял Институт национальной безопасности. Его преемник на этой должности Вячеслав Езерский работал в должности начальника УКГБ по Брестской области, на которую теперь назначен Сергей Гладышев.

Рокировка произошла в руководстве управлений КГБ по Могилевской и Гродненской областям. На аналогичные должности, но в новые регионы назначены Александр Терехов и Александр Неверовский.

"Я специально пригласил вас для того, чтобы поговорить о проблемах КГБ. Должен сказать, что (я часто об этом говорю) успокаиваться нам никто не даст. У нас не так спокойно и вокруг страны - это тоже отчасти ваша проблема, ваша задача, - но там у нас есть военные, они должны обеспечить военную безопасность государства. Но и милиция, и КГБ - люди не сторонние. Учитывая даже опыт прошлой войны, под ружье встали все, когда порохом запахло. Но главная ваша задача - это безопасность тех процессов и того состояния государства, которые обеспечиваются внутри. Это внутренняя безопасность. И вам большое доверие. Но и большой спрос. Я хочу, чтобы вы это понимали", - подчеркнул Президент.

Александр Лукашенко отметил, что КГБ многое делает и в плане экономической безопасности, защиты конституционного строя. "Та информация, которую я получаю, она объективна. Нет этой политики - где-то что-то приукрасить, красиво написать, - сказал белорусский лидер. - Слава богу, комитет от этого отошел, как это было в советские времена и после распада союза, и в первые годы моего президентства. Сегодня времени прошло достаточно для того, чтобы комитет эффективно выполнял свои функции".

Президент также заметил, что перед КГБ в качестве одной из главных задач стоит не только борьба с коррупцией, но есть и такие направления, как разведка и контрразведка, вопрос обеспечения работы правительственной связи. Появилось и новое направление - борьба с терроризмом. В этой связи глава государства отметил, что данная проблема не характерна для Беларуси, однако успокаиваться ни в коем случае нельзя, имея в виду то, что происходит вокруг. "Тот террор, который охватил всю планету, не факт, что он не зацепит и нас, хотя внутренних причин для этого нет. Но, тем не менее, это тоже ваше направление", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Он особо предупредил о недопустимости того, чтобы в КГБ появились тенденции, против которых данная структура и борется. "Я имею в виду коррупцию, взяточничество, нечестное, просто аморальное поведение наших руководителей снизу доверху. Не дай бог подобные явления в КГБ. Это просто будет ужасно как для комитета, ну и прежде всего для меня. Народ меня сразу упрекнет в том, что я слишком вам доверял, а вы, смотрите, какие сами", - обратил внимание белорусский лидер.

"Все должно быть честно и принципиально. Никому никаких исключений быть не должно. Комитет всегда в любом нашем обществе, и в советские времена, а теперь тем более, был определенным чистилищем нашего общества. И я хочу, чтобы комитет был таким чистилищем, чтобы там были честные, принципиальные, умные профессионалы, которые будут понимать, что на наших с вами плечах лежит самое главное и святое - безопасность нашего государства, суверенитет и независимость", - заявил Президент.

"Если вы провалитесь по своим направлениям, очень трудно будет закрыть эту брешь другими органами и подразделениями. Их просто нет. Мы не дублируем в целом КГБ. Поэтому смотрите, чтобы был жесточайший порядок", - добавил глава государства.

Президент отметил, что многие из назначаемых в руководство КГБ идут работать в территориальные органы. "Запомните, никакой круговой поруки! Это очень аккуратная работа - у вас, у прокурора, у милиции. Я не зря создавал эту систему, по которой вы по вертикали подчинены председателю КГБ. Но вы живете на территории в той или иной области, и они решают определенные вопросы, и там главный мой представитель - губернатор. И вы должны найти общий язык с руководством области, но ни в коем случае не щелкая каблуком… "чего изволите". И не думая о том, что сегодня я ему что-то там помогу (в кавычках), а завтра он мне что-то доброе сделает. За комитетом особый глаз в этом отношении. Потому что вреда от кампанейщины и круговой поруки будет больше, чем смыкание, допустим, губернатора с другими руководителями органов и подразделений", - напутствовал глава государства.

Александр Лукашенко добавил, что очень доверяет КГБ. "Я еще с депутатских времен помню хороших молодых ребят, с которыми я работал вопреки руководству КГБ, которые тайно приносили мне документы, характеризуя тех или иных коррупционеров в высших эшелонах власти, - рассказал Президент. - Это были искренние молодые ребята, которые понимали, что так быть не должно. И с тех пор у меня, даже с советских времен, сложились самые добрые воспоминания и мнение о КГБ. Поэтому я и доверяю КГБ. Но кому доверяешь, того нужно и серьезно проверять".

Председатель КГБ Валерий Вакульчик рассказал, что все кадровые решения выверены, к ним готовились более чем полгода. "Кадры подготовленные. Это молодые перспективные руководители, и есть обоснованная уверенность, что это будет способствовать повышению эффективности работы комитета, - сказал он. - Это люди принципиальные. Они способны принимать решения, и мы уже убедились, что эти решения выверенные и принимаются с государственной точки зрения". -0-

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КГБ, Лукашенко
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