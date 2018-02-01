Лукашенко произвел кадровые назначения в структуре МВД

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указы, в соответствии с которыми произведены кадровые назначения в руководстве правоохранительных органов. Об этом БЕЛТА сообщили в
Олег Маткин назначен начальником Департамента исполнения наказаний МВД, Александр Ковальчук - начальником УВД Минского облисполкома, а Игорь Щербаченя - начальником УВД Могилевского облисполкома. Игорь Бурмистров назначен на должность первого заместителя командующего внутренними войсками МВД - начальника штаба.-0-
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