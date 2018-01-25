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Лукашенко прокомментировал дискуссии вокруг совпадения в Беларуси избирательных кампаний 2020 года

Президент 25.01.2018 | 11:08
Во время встречи
Во время встречи

25 января, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал дискуссии вокруг совпадения избирательных кампаний 2020 года. Соответствующие заявления он сделал сегодня на встрече с председателем Палаты представителей Национального собрания Владимиром Андрейченко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Парламентские выборы - много разных точек зрения, поскольку они совпадают с президентскими выборами. Мы, конечно, афишировать пока не будем ее, но тем не менее у вас точка зрения своя есть. Как вы видите выход из этой ситуации?" - поинтересовался глава государства.

"При этом я хочу сказать, что мы ни в коем случае не должны тут как-то юлить, как некоторые пописывают из пятой колонны в средствах массовой информации, особенно в интернете, что Лукашенко тут пойдет на какие-то досрочные выборы для того, чтобы выиграть время, еще что-то, - сказал Президент. - Чушь последняя. Я никогда не игрался с этими вещами и играться не собираюсь".

"Когда будет принято решение о том, чтобы развести эти выборы во времени или же проводить совместно (мне хотелось бы знать вашу точку зрения), мы об этом скажем заранее, чтобы органы власти и желающие стать членами парламента и кандидатами в президенты подготовились к этому. Мы здесь никого обманывать не намерены", - подчеркнул белорусский лидер.

Как сообщалось, согласно календарю выборов и референдумов, президентские выборы в 2020 году должны пройти не позднее 20 августа, выборы депутатов Палаты представителей - не позднее 10 сентября, выборы членов Совета Республики - не позднее 11 сентября. В связи с этим ранее председатель Центризбиркома Лидия Ермошина заявляла, что президентские и парламентские выборы в Беларуси в 2020 году совмещаться не будут. "Я думаю, в конце 2019 года надо проводить какую-то избирательную кампанию. Ноябрь 2019-го - идеальный период для этого", - отмечала она в одном из интервью.-0-

Лукашенко обсудил с Андрейченко кадровый потенциал Палаты представителей и международную деятельность
Глава государства поинтересовался вопросами законотворческой деятельности парламента, а также попросил охарактеризовать его состав с точки зрения кадрового потенциала.

Андрейченко: решение по избирательным кампаниям 2020 года в Беларуси надо принимать в 2018 годуАндрейченко: решение по избирательным кампаниям 2020 года в Беларуси надо принимать в 2018 году
"Что касается избирательных кампаний, то на этот счет есть разные мнения. Есть мнение и у меня. На сегодняшний день я пока не готов сказать. Думаю, что это серьезный вопрос, который еще надо обсуждать", - сказал он. На утоняющий вопрос, когда может быть принято окончательное решение, Владимир Андрейченко ответил: "Решение надо принимать в 2018 году".

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Теги
Андрейченко, встречи, выборы в Беларуси, Лукашенко
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