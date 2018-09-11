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Лукашенко прокомментировал масштабную антикоррупционную кампанию в здравоохранении

Президент 11.09.2018 | 12:24
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко
Кадровые решения Президента Новости темы Кадровые решения Президента
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11 сентября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на совещании о проблемных вопросах в системе здравоохранения и кадровых назначениях пояснил масштабные антикоррупционные мероприятия в данной сфере, передает корреспондент БЕЛТА.

Как отметил глава государства, актуальность сегодняшнего совещания вызвана прежде всего необходимостью решения проблем, которые накопились в медицинской сфере. "Их масштаб таков, что уже нельзя просто ограничиться новыми назначениями", - подчеркнул он.

Борис Андросюк, Николай Куденьчук, Валентина Игнатенко (слева направо)
Борис Андросюк, Николай Куденьчук, Валентина Игнатенко (слева направо)

"С прошлого года мне стала поступать информация о том, что количество дел коррупционного характера в медицине резко возросло - почти в два раза. К сожалению, факты коррупции случаются везде, но в здравоохранении проблема стала не точечной, а сквозной, системной. Она коснулась не отдельных должностных лиц, а затронула практически всю вертикаль - от частников, военнослужащих, государственных служащих до Министерства здравоохранения, а может быть, и выше, следствие разберется. Мной была поставлена принципиальная и жесткая задача - не найти "стрелочников", а буквально выкорчевать эту заразу до основания, докопаться до главных организаторов этого беззакония. Так что не надо было ничего гадать, это было мое поручение контролирующим и правоохранительным органам. Причину я вам назвал", - сказал Александр Лукашенко.

Как пояснил Президент, самое важное было - выявить предпосылки и причины, которые привели к возбуждению пока 95 уголовных дел, где фигурируют десятки миллионов долларов преступных средств. В результате проведенной работы почти 100 человек попали под следствие. "Когда оно закончится, суд определит, кто и насколько виновен. Но те факты, которые вскрыты, сомнений не вызывают", - подчеркнул глава государства.

Он также выразил мнение, что при всей масштабности оперативных мероприятий Комитет государственной безопасности сработал спокойно и аккуратно. "Я думаю, что и другие структуры могут этот опыт заимствовать, чтобы не ломать организации, не хватать кого попало, чтобы организации, насколько это возможно, работали, потому что там трудятся люди. А невиновные ни в коем случае не должны нести ответственности", - подчеркнул Александр Лукашенко.

"Все, кто находится в этом зале, не случайные участники. Я счел необходимым лично пригласить руководителей, кто по своим функциональным и должностным обязанностям отвечает за самое дорогое, за богатство нашей страны - жизнь и здоровье людей, - продолжил глава государства. - Кроме того, здравоохранение - это еще и значимая часть экономики. Там трудится больше наших граждан, чем в сферах транспорта и связи вместе взятых, - порядка 270 тыс. человек. А доля здравоохранения в валовом внутреннем продукте (3,2%) не намного меньше, чем у строительной отрасли".

По словам Президента, последние полгода все общество было взбудоражено положением дел, которое сложилось в медицине в связи с рассмотрением правонарушений.

"Я хотел, чтобы все знали эту информацию и не было сетующих: "Зачем так жестко?", - пояснил Александр Лукашенко. - Это здоровье людей, и это большие деньги, которые мы вкладываем, и которые кое-кто решил прикарманить через цены на медтехнику и лекарства. Меньше всего я хочу, чтобы эти громкие правонарушения негативно повлияли на отношение общества к отечественному здравоохранению. Такие случаи ни в коей мере не должны бросать тень на честных и порядочных работников здравоохранения, врачей, медсестер. И естественно, порядочных людей в нашей системе большинство".

Президент потребовал, чтобы никто не был наказан зря, ни в коем случае никто не смеет подозревать человека невиновного. "Но тот, кто запутался в коррупционной паутине, - мы его оттуда вытащим и определим туда, где он должен быть. Ни для кого это не является секретом, я об этом говорю часто", - подчеркнул Александр Лукашенко.-0-

Лукашенко потребовал уже к началу 2019 года кардинально решить проблемы в здравоохраненииЛукашенко потребовал уже к началу 2019 года кардинально решить проблемы в здравоохранении
Как было отмечено, необходимость подобного разговора на уровне Президента назрела давно, поскольку проблемы накапливались.

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здравоохранение, Лукашенко
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