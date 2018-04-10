10 апреля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал трагические случаи в армии и рассказал о предпринимаемых мерах. Соответствующие заявления глава государства сделал сегодня на встрече с представителями крупнейших СМИ Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я лично очень болезненно воспринимаю, когда в армии гибнут люди. Это недопустимо для меня, как человека и срочную службу отслужившего, и офицером служившим в армии. Для меня это недопустимо, потому что я знаю, к чему приводит головотяпство. Это головотяпство, когда из БМП, крупнокалиберного пулемета расстреливают солдата на стрельбах. Это даже не учения", - сказал глава государства.

"То же самое и по Коржичу. Ситуация на моем контроле и там жестоко разбираются. Обязательно разберемся и держим в курсе дела мать, приглашаем на допросы, - заявил Александр Лукашенко. - Абсолютно демократично все это расследуется, потому что я не приемлю, когда в мирное время даже в армии гибнут люди".

По словам Президента, еще более демократично решили подойти к вопросу посещения родителями военнослужащих в войсковых частях.

Александр Лукашенко также высказал мнение, что солдат стоит чаще отпускать на побывку домой. "Почему мы этих детей не можем отпустить в неделю раз или два, как получится, если он заслужил, домой. Это же Беларусь - компактная страна. Сегодня два часа, и ты на месте. Побыл дома, вернулся. Пять-семь дней ты там служишь, и уже легче, - считает глава государства. - Не то что тебя из семьи вырвали, в эту казарму. Там, особенно в учебке, 100 человек в этой казарме, в два яруса кровати. Обстановка гнетет. И не все выдерживают. Более мягкие - им тяжело. А это была бы отдушина. Больше ничего не надо. Совсем другая армия будет. Заслужил - пожалуйста - день-два побудь дома. И мы это начали делать. Вот такие изменения происходят".

Наряду с этим глава государства подчеркнул, что армия - это жесткий мужской коллектив, где в том числе закаляется характер.

Александр Лукашенко также коснулся вопроса модернизации в Вооруженных Силах. "Что касается модернизации, изменения войска в нашей армии, я четырежды инициировал реформирование армии. И мы четвертую реформу производим. Сделана ставка на мобильные силы", - сказал он.-0-