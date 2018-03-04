Лукашенко: провальное межсезонье - причина невыхода "Динамо-Минск" в плей-офф КХЛ

4 марта, Минск /Александр Новиков - БЕЛТА/. Провальное межсезонье - основная причина невыхода "Динамо-Минск" в плей-офф Континентальной хоккейной лиги в десятом сезоне. Об этом Президент Беларуси, глава НОК Александр Лукашенко заявил, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА об итогах выступления минчан в регулярном чемпионате КХЛ.

Александр Лукашенко считает, что тренер Горди Дуайер старался, однако в клубе была та же проблема, что и в мужской биатлонной команде. "Хоккеисты, как и биатлонисты перед Олимпиадой, провалили межсезонье. Предъявлять претензии динамовцам можно, но только за то, что это была нестабильная команда. Хоккеисты "Динамо" обыгрывали в сезоне сильные команды, чемпионов (магнитогорский "Металлург", питерский СКА. - Прим. БЕЛТА), но могли уступить аутсайдерам", - отметил Президент.

Он подчеркнул, что в "Динамо-Минск" ранее ввели лимит на легионеров. "Не надо нам создавать три пятерки в команде иностранцев, пускай это будет один, но он научит белорусских игроков. Пусть отечественные хоккеисты стараются и выступают в "Динамо". Введена жесткая система: из белорусских клубов лучшие попадают в "Динамо". Необходимо время, чтобы эта система устоялась и заработала", - отметил Президент.

Александр Лукашенко поддержал главного тренера "зубров" Горди Дуайера. "Он преданный своему делу человек. Горди сам хочет у нас работать и может. Он НХЛовец, хороший человек и спортсмен. Сейчас будем договариваться об условиях сотрудничества. Команда не выполнила условие: не вышла в плей-офф. Однако сейчас не стоит делать резких движений, чтобы не сломать", - подчеркнул глава государства.

Команда "Динамо-Минск" в десятом сезоне КХЛ заняла 10-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 73 очка в 56 матчах.-0-