Лукашенко: проведение в Минске СМИД СНГ свидетельствует о признании активной проинтеграционной роли Беларуси

6 апреля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Проведение в Минске СМИД СНГ свидетельствует о признании активной проинтеграционной роли Беларуси. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с руководителями делегаций, участвующими в заседании Совета министров иностранных дел СНГ, передает корреспондент БЕЛТА.

"Проведение в нашей столице заседания Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств мы рассматриваем как знак уважения к Беларуси, признания ее активной проинтеграционной роли", - сказал Президент.

В свою очередь председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев обратил внимание на то, что заседание проводится в неформальной столице СНГ, где находится штаб-квартира организации. "Мы получаем активнейшую поддержку нашей деятельности со стороны руководства Беларуси и лично Президента", - подчеркнул он.

Председатель Исполкома отметил, что заседание хорошо подготовлено. В повестке дня 12 вопросов, готовы к подписанию соответствующие документы. "И сегодня мы уже начали живую и откровенную дискуссию относительно не только содержания этих документов, но и в целом по проблемам, которые интересуют нас в интеграционном сотрудничестве в рамках СНГ", - сказал Сергей Лебедев.

Он рассказал, что одним из первых вопросов в повестке дня стоит вопрос о межмидовских консультациях, что подразумевает взаимодействие внешнеполитических ведомств стран СНГ. "Очень важно согласовывать нашу деятельность в рамках международных организаций, оказывать взаимную поддержку друг другу в международных организациях и на международной арене", - подчеркнул председатель Исполнительного комитета.-0-