24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко провел кадровые перестановки в судейском корпусе. Глава государства подписал соответствующий указ №348 "О назначении и освобождении судей", сообщили БЕЛТА в
Александр Паутов освобожден от должности судьи Верховного суда с последующим уведомлением об этом Совета Республики и назначен судьей и председателем экономического суда города Минска. Вместо него в состав Президиума Верховного суда включен судья Анатолий Гарновский.
На новый пятилетний срок председателем экономического суда Витебской области назначен Олег Киенко, председателем Гомельского областного суда - Сергей Шевцов, заместителем председателя Минского областного суда - Геннадий Клещенок.
Указом также назначены и освобождены от занимаемых должностей судьи и председатели различных судов в регионах Беларуси.-0-
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