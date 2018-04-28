28 апреля, Житковичи /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко проводит совещание с руководством Житковичского райисполкома и предприятий района, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства отметил, что приехал в Житковичский район, поскольку этому и подобным районам, удаленным от столицы и областных центров, как правило, уделяется меньше внимания. "У наших областных руководителей есть привычка топтаться на месте, вокруг областного центра. К сожалению, так бывает. Во всех областях такой недостаток я замечаю", - сказал он.

"У вас редкий случай для того, чтобы напрямую высказать свои нарекания, прежде всего сказать о недостатках, которые есть у нас в управлении на разных уровнях", - отметил Александр Лукашенко. "Я рассчитываю на откровенный разговор", - подчеркнул он.

В начале совещания Александр Лукашенко отметил, что за прошедшие годы в Житковичском районе многое сделано, однако указал и на ряд серьезных упущений и забюрократизированность отдельных вопросов. "Я считаю, что здесь живущие люди больше заслужили от государства. Но это не значит, что не будет жесткого спроса за результаты труда", - сказал Президент.-0-