Лукашенко раскритиковал некоторые СМИ за нагнетание обстановки в мире

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию раскритиковал некоторые СМИ за нагнетание обстановки в мире, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства сказал, что отслеживает работу СМИ, в том числе российских. Он раскритиковал поведение некоторых так называемых говорящих голов. "Они уже засучивают рукава, готовы взять минимум пулеметы, гранатометы, воевать со всем миром", - отметил Александр Лукашенко.

"Сейчас все в этот костер подбрасывают поленья. Все, со всех сторон. Раньше американцев упрекали, а сейчас сами туда скатились", - констатировал Президент.

В этой связи он предупредил, что такие поджигатели первыми пострадают от своих действий. "В обществе, не только у нас, сложилась такая обстановка: сейчас разожжем эту войну, а кто-то будет тушить. И чьи-то дети своими телами будут закрывать этот пожар. Нет, пойдут те, кто подожжет. Вместе со своими семьями они будут тушить первыми", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Поэтому, прежде чем разжигать истерию в обществе, дестабилизировать обстановку, надо тысячу раз подумать, к чему это может привести, добавил Президент. Он призвал не уподобляться говорящим головам, о которых говорил ранее. "Мы не те люди", - подчеркнул Александр Лукашенко. Белорусский народ, напомнил глава государства, проходил через военное лихолетье, причем в каждом веке по несколько раз. В качестве примера он привел не только Вторую мировую, но и Отечественную войну 1812 года, Первую мировую войну, в которых больше всего пострадали белорусы. "До сих пор в истории не можем разобраться. Что там за БНР была, куда наши националисты или интеграторы тогда двигались. Поделили страну, через несколько лет попытались объединить, потом объединили, и до сих пор в отдельных странах карты рисуют с границей под Минском", - заметил Президент.

Белорусам не нужно повторения такого прошлого, подчеркнул глава государства. "От нас должны исходить только мирные инициативы и разговоры, чтобы весь мир видел в нас настоящих миролюбивых людей, хлебнувших этого горя сполна", - сказал он. "Лимит революций и войн мы исчерпали давно. Нам этого не надо", - резюмировал Александр Лукашенко.-0-