Лукашенко рассчитывает на дальнейшее развитие сотрудничества Беларуси с Хорватией

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Республики Хорватия Колинду Грабар-Китарович с национальным праздником - Днем государственности. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства выразил уверенность, что дальнейшее развитие двустороннего политического диалога и плодотворного сотрудничества полностью отвечает интересам обеих стран.-0-