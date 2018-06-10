Лукашенко рассчитывает на дальнейшее укрепление дружественных связей с Португалией

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Португалии Марсело Ребело ди Созу и народ этой страны с национальным праздником - Днем Португалии. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"С удовлетворением отмечаю активизацию сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами Республики Беларусь и Португальской Республики, заключение ряда двусторонних соглашений в экономической и политической сферах, что будет способствовать дальнейшему укреплению дружественных связей между нашими народами", - отметил глава государства.-0-