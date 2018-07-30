Лукашенко рассчитывает на дальнейшее успешное развитие дружественных отношений с Марокко

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Короля Марокко Мохаммеда VI с национальным праздником - Днем Трона. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Надеюсь на дальнейшее успешное развитие дружественных отношений между нашими странами. Уверен, что расширение белорусско-марокканского диалога и плодотворного взаимодействия в различных отраслях соответствует интересам граждан обоих государств", - говорится в поздравлении.-0-