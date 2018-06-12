Лукашенко рассчитывает на динамичное расширение белорусско-филиппинского сотрудничества

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Республики Филиппины Родриго Дутерте с национальным праздником - Днем Независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства отметил поступательное развитие отношений между двумя странами и укрепление двусторонних связей во всех отраслях.

"Надеюсь, что совместными усилиями белорусско-филиппинское сотрудничество будет и в дальнейшем динамично расширяться", - говорится в поздравлении.-0-