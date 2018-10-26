Лукашенко рассчитывает на продолжение конструктивного диалога с Австрией

26 октября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Федерального президента Австрийской Республики Александра Ван дер Беллена с Национальным праздником, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства выразил надежду на продолжение плодотворного двустороннего диалога, который будет способствовать дальнейшему укреплению дружественных белорусско-австрийских отношений. Александр Лукашенко напомнил о встрече и содержательной беседе с Федеральным президентом во время его визита в Беларусь для участия в памятной церемонии в Тростенце.

Президент также направил поздравление Федеральному канцлеру Австрии Себастьяну Курцу, в котором подтвердил заинтересованность Беларуси в дальнейшем развитии взаимовыгодного сотрудничества с Австрией в разных отраслях. "Рассчитываю на реализацию в скором времени достигнутых двусторонних договоренностей, а также на продолжение нашего конструктивного диалога", - отметил Александр Лукашенко.-0-