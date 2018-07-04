Лукашенко рассчитывает на продолжение позитивной динамики в отношениях Беларуси и США

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и народ этой страны с национальным праздником - Днем Независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в
Глава государства подчеркнул, что Беларусь, которая проводит ответственную и миролюбивую внешнюю политику, была и остается надежным партнером Соединенных Штатов в стратегических вопросах международной повестки дня.
"Надеюсь на продолжение позитивной динамики в отношениях между нашими государствами и на дальнейшую реализацию взаимовыгодных проектов двустороннего и многостороннего сотрудничества", - говорится в поздравлении.-0-
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