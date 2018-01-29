Лукашенко рассчитывает на развитие сотрудничества с Финляндией в торгово-экономической сфере

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Саули Ниинисте с переизбранием на пост Президента Финляндии. Об этом БЕЛТА сообщили в
"Уверен, что существующие между нашими государствами отношения будут и далее расширяться, в том числе в торгово-экономической и инвестиционной сферах, в деле обеспечения региональной стабильности и безопасности", - говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко также пожелал Саули Ниинисте здоровья и успехов в ответственной деятельности на благо граждан Финляндии.
Как сообщалось, действующий Президент Финляндии Саули Ниинисте одержал победу на выборах главы государства, набрав 62,7% голосов избирателей после проверки 100% бюллетеней. Он участвовал в выборах как независимый кандидат. Инаугурация Президента должна состояться 1 февраля.-0-
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