Лукашенко рассчитывает на углубление всестороннего сотрудничества Беларуси с Мьянмой

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Республики Союз Мьянма Тхин Чжо с национальным праздником - Днем независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в
"Надеюсь на углубление всестороннего сотрудничества между Беларусью и Мьянмой. Уверен, что только совместными усилиями мы сможем в полной мере реализовать существующий потенциал белорусско-мьянманского взаимодействия", - говорится в поздравлении.-0-
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