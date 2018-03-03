Лукашенко рассчитывает на укрепление белорусско-болгарского сотрудничества в разных сферах

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Болгарии Румена Радева с 140-й годовщиной освобождения Болгарии. Об этом БЕЛТА сообщили в
"Стабильная динамика двусторонних контактов в последние годы составляет надежный фундамент для реализации существующего потенциала традиционно дружественных отношений между нашими странами. Надеюсь на дальнейшее расширение и укрепление белорусско-болгарского сотрудничества в разных сферах", - говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко также пожелал мира и процветания братскому народу Болгарии.-0-
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