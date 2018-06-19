Лукашенко рассчитывает на урегулирование всех вопросов по пересечению белорусско-российской границы

19 июня, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко рассчитывает на урегулирование всех оставшихся вопросов по пересечению белорусско-российской границы. Об этом он заявил сегодня на заседании Высшего государственного совета Союзного государства, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства отметил, что особая тема в союзном строительстве - это защита интересов граждан обеих стран. "Для них уже в полной мере обеспечен надлежащий уровень различных прав и свобод. По крайней мере, мы продвинулись в союзе дальше любого интеграционного проекта. Возникают отдельные вопросы, к примеру, по порядку пересечения белорусско-российской границы. Мы договорились, что в ближайшее время разберемся с этой проблемой", - сказал белорусский лидер.

"Хороший пример - в условиях необходимости обеспечения безопасности проходящего в России чемпионата мира по футболу мы с пониманием относимся к позиции россиян о применении элементов пограничного контроля. Но ожидаем, что все оставшиеся вопросы по пересечению белорусско-российской границы надо урегулировать", - заявил Президент Беларуси.

Александр Лукашенко отметил, что внешнеполитическое сотрудничество между Беларусью и Россией носит системный и многоплановый характер. Беларусь и Россия выступают с единых или близких позиций по основным проблемам современного мира, поддерживают друг друга в международных организациях. Министерства иностранных дел двух государств, реализуя согласованные программы, взаимодействуют весьма конструктивно, уверен белорусский лидер.-0-