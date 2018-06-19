Лукашенко рассчитывает на урегулирование всех вопросов по пересечению белорусско-российской границы

19 июня, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко рассчитывает на урегулирование всех оставшихся вопросов по пересечению белорусско-российской границы. Об этом он заявил сегодня на заседании Высшего государственного совета Союзного государства, передает корреспондент БЕЛТА.
Глава государства отметил, что особая тема в союзном строительстве - это защита интересов граждан обеих стран. "Для них уже в полной мере обеспечен надлежащий уровень различных прав и свобод. По крайней мере, мы продвинулись в союзе дальше любого интеграционного проекта. Возникают отдельные вопросы, к примеру, по порядку пересечения белорусско-российской границы. Мы договорились, что в ближайшее время разберемся с этой проблемой", - сказал белорусский лидер.
"Хороший пример - в условиях необходимости обеспечения безопасности проходящего в России чемпионата мира по футболу мы с пониманием относимся к позиции россиян о применении элементов пограничного контроля. Но ожидаем, что все оставшиеся вопросы по пересечению белорусско-российской границы надо урегулировать", - заявил Президент Беларуси.
Александр Лукашенко отметил, что внешнеполитическое сотрудничество между Беларусью и Россией носит системный и многоплановый характер. Беларусь и Россия выступают с единых или близких позиций по основным проблемам современного мира, поддерживают друг друга в международных организациях. Министерства иностранных дел двух государств, реализуя согласованные программы, взаимодействуют весьма конструктивно, уверен белорусский лидер.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3327 BYN
|2.32 BYN
|2.332 BYN
|USD
|2.0152 BYN
|2.01 BYN
|2.013 BYN
|RUB
|3.1437 BYN
|3.135 BYN
|3.15 BYN