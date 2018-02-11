Лукашенко рассчитывает на успешную реализацию стратегических белорусско-иранских проектов

Александр Лукашенко и Хасан Роухани. Фото из архива

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Исламской Республики Иран Хасана Роухани с 39-й годовщиной Исламской революции. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства с удовлетворением отметил высокий уровень взаимодействия, который сложился между двумя странами.

"Убежден, что традиционно теплый и дружественный характер белорусско-иранских отношений будет способствовать успешной реализации стратегических совместных проектов, а также дальнейшему углублению двустороннего сотрудничества по широкому спектру направлений", - говорится в поздравлении.-0-